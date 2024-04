Cibernético se volvió viral por polémico consejo que le dio a Shocker: 'Ya muérete, no des lástimas'

La polémica una vez más rodea la vida de Shocker, ya que se volvió viral en redes sociales el video de su detención en Oaxaca, luego de que causara disturbios en el hotel donde se estaba alojando.

José Jairzinho Soria Reyna, nombre real del luchador que se retiró en febrero de 2023, ha venido arrastrando muchos problemas legales y escándalos en el pasado, debido a sus adicciones.

¿Qué dijo Cibernético de Shocker?

Cibernético se ha caracterizado por ser un luchador controvertido, que cuando tiene una cámara en frente, no tiene filtros y dice lo que quiere, lo que lo ha llevado a tener problemas en más de una ocasión.

Y luego de que se hiciera tendencia la detención en Oaxaca de Shocker, en redes sociales tomó mucha relevancia el fragmento del podcast de Latin Lover, ‘Luchando por tus sueños’, conde el Ciber reveló el controvertido ‘consejo’ que le dio al 1000% Guapo.

“Shocker es un ejemplo triste, yo lo aprecio mucho, pero también es un mal ejemplo, porque después de haber sido un monstruo en la Arena México… Una vez me dijo ‘Oye, Ciber, es que…’ y yo le dije ‘A ver Shocker ¿quieres que te recuerden así? Tomando y echando desmadre’, porque hay que ser polémico, pero hay polémica buena y mala, él agarró la polémica pésima.

“Un día le dije ‘¿Te quieres morir verdad?’ y me dice ‘sí, la verdad sí’… ‘pues muérete a la chingada, ya muérete, muérete güey, pero no estés dando lástimas. Es más triste que estés así, ya muérete, te vamos a recordar como el máximo campeón y todo eso’. Le dije ‘tu carrera está mal’ y lo quiero, pero prefiero no verlo que verlo cómo está”, comentó, ante la risa incrédula de Latin Lover.