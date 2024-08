El mundo de la lucha libre mexicana se encuentra de luto tras el fallecimiento de una de sus grandes figuras: Ray Mendoza Jr., conocido en el ring como Villano V.

El luchador, que dejó una huella imborrable en los encordados y que formó parte de la Dinastía Imperial, falleció a los 62 años de edad, y de acuerdo con información que circula en diferentes portales deportivos, tras sufrir un derrame cerebral.

La noticia fue confirmada este jueves 29 de agosto, y su partida ha sido un golpe devastador para el ámbito de la lucha libre en general.

El dolor de su pérdida ha sido compartido por su familia, que a través de un emotivo mensaje en redes sociales, su hijo informó de su fallecimiento.

"Papá te amo con toda mi vida! Me dejas con mi corazón destrozado. Ya estás con Chely, con mi abuelita que tanto extrañabas! Cuídame desde el cielo y nunca me sueltes por favor! Te honraré día a día! Gracias papito! No tengo palabras", escribió su hijo a través de su página de Facebook.

¿Quién fue el Villano V?

Raymundo Diaz Mendoza fue hijo del exluchador Ray Mendoza, también conocido en los encordados como el 'Jefe Indio Dedos Chuecos'. Nació el 22 de marzo de 1962, en la Ciudad de México, e inició su carrera como gladiador bajo el nombre de Rokambole.

Tiempo después cambió al nombre de Villano V, uniéndose a la facción de los Villanos. A pesar del número quinto, no fue el más joven de la Dinastía Imperial. Ray Mendoza (padre) ordenó que sus hijos que terminaran de estudiar una carrera antes de comenzar a luchar. El Villano IV, el miembro más joven del grupo, completó sus estudios primero, y por eso obtuvo su número primero.

Tras perder su máscara el 20 de marzo de 2009, ante Último Guerrero, en el ring de la Arena México; cambió de nombre a Ray Mendoza Jr. mote con el que a partir de entonces se le conocería en los cuadriláteros, donde derrocharía su experiencia y conocimientos.

Entre sus grandes preseas se encuentran las máscaras de Los Brazos, tapas que conquistó junto a sus hermanos, los Villanos I y IV, en la Plaza de Toros Monumental de Monterrey, el 21 de octubre de 1988; en una batalla que robó los reflectores por lo sangrienta que resultó la lucha entre ambas tercias.

Asimismo, a finales de los años 2000, despojó de su máscara a Blue Panther, el 19 de septiembre de 2008, en una lucha máscara contra máscara, en la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México.