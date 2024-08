Sin duda alguna Paris es una ciudad que además de albergar los Juegos Olímpicos también es reconocida por ser una de las ciudades más románticas para las parejas, en esta justa veraniega se han visto casos muy especiales por los atletas quienes además de competir han aprovechado para pedir matrimonio.

¿Qué paso con la atleta francesa?

En la prueba de los 3000 mil metros con obstáculos femenino, la atleta francesa Alice Finot terminó en cuarto lugar, pero además de cruzar la meta, tenia en mente dirigirse con su novio pata abrazarlo y posteriormente sacó el anillo, con lo cual toda la afición presente estalló de alegría.

ESA NO LA VEÍAS VENIR 😍💍🇫🇷



Quién diría que Alice Finot compitió en #Paris2024 con un anillo de compromiso escondido en su indumentaria, para proponerle matrimonio a su pareja después de su prueba de atletismo#ParísEsTuyo pic.twitter.com/imuM6H2a7e — Claro Sports (@ClaroSports) August 7, 2024

La respuesta de su novio fue un completo si para después enfundarse en un gran abrazo y terminar con un cálido beso.

La prueba la ganó la participante de Baréin, Winfred Yavi; la plata fue para la ugandesa, Peruth Chemutai; mientras que el bronce se lo quedó Faith Cherotich de Kenia.

Mientras que la francesa Alice se quedó a tres segundos de arañar el bronce, pero la respuesta de “sí acepto”, representó más que los tres metales por los cuales se estaba compitiendo.

La atleta china se convirtió en campeona olímpica y se comprometió. Foto: AFP.

Otro de los casos similares fue con una jugadora china de bádminton Huang Yquiong quien ganó el oro en los dobles mixtos junto a Zheng Siwei, quien le hiso la petición de matrimonio.

A lo cual la campeona olímpica mencionó; “Hoy me convertí en la campeona olímpica y me comprometí, creo que el anillo me queda muy bien en el dedo”, expresó.