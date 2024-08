Luana Alonso se convirtió en una de las atletas que más expectativas generó previo a su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, debido a que pasó de ser una desconocida a una de las nadadoras más seguidas en su país.

La deportista paraguaya no tuvo un buen desempeño en su disciplina, debido a que no pudo clasificar a la semifinal. Sin embargo, de nuevo se volvió tendencia recientemente, ya que protagonizó un escándalo en su delegación.

¿Qué dijo Luana Alonso?

Hace un par de días, Luana Alonso se hizo tendencia en redes sociales, ya que fue expulsada de la Villa Olímpica, porque estaba generando un ambiente complicado entre sus compatriotas.

“Se le solicita de manera inmediata su retiro de la Villa de atletas del citado evento. Su presencia está creando un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay. Le agradecemos que proceda conforme a lo que se le indica, ya que ha sido por su propia voluntad que no ha pernoctado en la Villa de Atletas”, señaló Larissa Schaerer, jefa de misión del COP (Comité Olímpico Paraguayo).

Se sabe que la nadadora, pese a que ya había sido eliminada, se mantuvo en la Villa Olímpica mientras conocía París más a fondo, incluso se dijo que visitó Disneyland, pero se mantenía dentro de las instalaciones con todos los beneficios que tiene un deportista olímpico.

Sin embargo, Luana Alonso por fin rompió el silencio y decidió hablar del tema, dejando claro que en ningún momento fue expulsada de la Villa Olímpica, asegurando que no dejará que manches su imagen.

“Solo quería aclarar que nunca me sacaron o me expulsaron de ningún lado; dejen de difundir información falsa. No quiero dar ningún comunicado, pero tampoco voy a dejar que las mentiras me afecten”, comentó la nadadora sudamericana.