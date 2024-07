Luana Alonso, nadadora paraguaya que se hizo viral, anunció su retiro de la natación tras París 2024

Una de las deportistas que más expectativas había generado por su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, fue la nadadora paraguaya Luana Alonso, quien semanas atrás se hizo viran en redes sociales cuando anunció que había obtenido su boleto a la justa.

De inmediato ganó miles de fanáticos, por lo que se convirtió en la nadadora más seguida de su país, quienes la apoyaron este sábado, cuando comenzó su actividad en la Ciudad Luz.

¿Por qué Luana Alonso se va a retirar de la natación?

Pese a que se había preparado arduamente para superar su marca que registró hace cuatro años en Tokio 2022, la paraguaya se quedó lejos de pelear por las medallas, debido a que acabó sexta en la Serie 1 de los 100 metros mariposa, con un tiempo de 1:03:09, por lo que no clasificó a las Semifinales de la especialidad.

Pese a que aún tiene 20 años, muchos consideraban que estaba ganando experiencia para que en los siguientes Juegos Olímpicos (Los Ángeles 2028), buscar ahora sí meterse a la lucha por las preseas.

Sin embargo, la paraguaya dio una noticia que dejó perplejos a sus seguidores, ya que al borde del llanto, anunció que París 2024 fue la última ocasión que iba a competir como nadadora profesional.

“La verdad que no me fue como yo quería lastimosamente, pero estoy muy sentimental, porque fue mi última carrera y ya me retiro de la natación, estoy feliz que mi última carrera sea en unos Juegos Olímpicos”, dijo con lágrimas en los ojos.

Cabe destacar que esta será su segunda experiencia olímpica de Luana Alonso, debido a que en Tokio 2020 compitió en los 100 metros mariposa, acabando en el lugar 28 con un tiempo de 1:00.37.

Luana Alonso, nadadora de 20 años paraguaya, había cautivado las redes sociales por su belleza y talento. Fotos: @luanalonsom

¿A qué se va a dedicar Luana Alonso?

Luego de anunciar el adiós a las piscinas, Luana Alonso adelantó que se va a Estados Unidos a Estudiar, debido a que su intención es en el futuro regresar a Paraguay para dirigir el deporte de su país.

“Voy a irme a estudiar a Estados Unidos, voy a seguir mi carrera de ciencias políticas y por qué no ser Ministra de Deportes algún día, porque yo como deportista sé lo que sufren los deportistas y los quiero ayudar a impulsar el deporte. Luchen por sus sueños, no importa lo que pase, siempre manténganse firmes en sus creencias. Vamos Paraguay”, finalizó.