La Selección Mexicana derrotó (0-3) a República Checa en el estadio Ciudad de México y logró una participación histórica.

Con goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, el Tricolor de Javier Aguirre alcanzó su tercera victoria consecutiva en la fase de grupos, algo que nunca había conseguido en su historia.

De esta manera, México llegó a nueve puntos, gracias a que ya había derrotado (2-0) a Sudáfrica en su primer partido y a Corea del Sur (1-0) en el segundo.

Con el liderato asegurado y el boleto a los dieciseisavos de final ya obtenido, el combinado nacional se encuentra bastante motivado de cara su próximo partido, pero todavía le falta conocer a su rival.

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