Una de las formas más divertidas y efectivas de ejercitar el cerebro es hacerlo a través de la resolución de acertijos visuales. Estos ejercicios permiten entrenar nuestra mente para alcanzar objetivos en determinado tiempo. Si eres un apasionado de estos tipos de retos, ejercita tu menta y resuelve este caso.

Este nuevo reto pondrá a prueba tu capacidad visual. Fuente: Genial Guru

La mente, siendo una facultad esencial del ser humano, requiere actividad diaria y en este sentido, te ofrecemos acertijos visuales para tu disfrute. Puedes participar en acertijos visuales de mayor complejidad de nivel intermedio o experto. En caso de dificultades, te alentamos a persistir en el entrenamiento diario para perfeccionar tus habilidades.

Si eres fan de estos desafíos, hoy te traemos uno verdaderamente complicado y que necesitará de toda tu capacidad visual y estar sumamente concentrado y alejado de cualquier distracción ¿Te atreves?

Este acertijo visual consiste en descubrir la letra oculta dentro de una imagen con 36 círculos azules. Esta vez, tendrás que encontrarla en 9 segundos.

La clave para superar este desafío es la concentración extrema y la capacidad de distinguir rápidamente variaciones sutiles . Sólo aquellos que entran en el estado mental de flujo pueden ver inmediatamente la letra deseada.

¿Fuiste capaz de encontrarla? Si lo lograste, ¡enhorabuena! Has logrado completar uno de los acertijos visuales más difíciles de Internet. Pero si no fue tu caso, no te preocupes, porque aquí te damos la respuesta a este misterio. Como puedes apreciar en la imagen, se tratataba de la letra 'L' y te la resaltamos bordeada de una línea roja.

Si tienes el tiempo suficiente y la velocidad necesaria para superar estos acertijos visuales, es el momento de demostrarlo, no son retos sencillos, pero tendrás que concentrarte de inicio a fin. Es conveniente mencionar que si te enfocas, podrás conseguir grandiosos resultados.