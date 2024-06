El pasado domingo 23 de junio durante la carrera 'Yo también corro en Tijuana', ocurrió una acción que desató la controversia a través de las redes sociales y la indignación de algunos defensores de los animales.

Lee también ¿Regresa a la acción reportera de Televisa Deportes? Reaparece en redes y desata especulaciones

El atleta Carlos Morlett se convirtió en el centro de la polémica que dividió muchas opiniones a su alrededor y entre los usuarios de X e Instagram.

¿Qué fue lo que ocurrió con el perrito atropellado?

Mientras corría, Morlett se topó con un desafortunado incidente: un perrito había sido atropellado cerca del lugar de la competencia. Sin pensarlo dos veces, el runner decidió levantar al lomito en sus hombros y llevarlo a través de los kilómetros restantes hasta la meta.

“Yo vi al perro en la salida, pero no venía con nadie, ya por el bulevar (Agua Caliente) escucho que un carro cruza todos los corredores, escuché un chillido de llantas, me acerqué y sus patas derechas se veían heridas con raspones, se le acercó la gente, lo primero que pensé es que no lo íbamos a dejar tirado”, fueron las palabras del participante en la carrera.

Su gesto inicial de solidaridad resonó en el evento, captando la atención de los espectadores. Incluso, al cruzar la línea final, Morlett y el perrito fueron inmortalizados en una fotografía que rápidamente se volvió viral. Sin embargo, lo que siguió después generó una gran controversia.

Algunos usuarios criticaron a Morlett por lo que percibieron como un acto de oportunismo. Acusaron al atleta de utilizar al perrito para ganar reconocimiento y atención mediática, argumentando que una vez conseguida la foto deseada en la meta, Morlett presuntamente abandonó al animal sin buscar atención veterinaria.

“Pensaban que el perro estaba deshidratado, pero expliqué que estaba atropellado, en la meta lo dejé con la gente de sonido y le dieron comida y agua”, agregó Morlett.

¿Cuales fueron las reacciones en redes sociales?

Las reacciones fueron variadas y vehementes. Mientras algunos defendían la acción inicial de Morlett como un acto de compasión espontáneo, otros lo condenaban por no asegurarse de que el perrito recibiera la ayuda veterinaria necesaria.

Al final, y como dato curioso, el perrito recibió una medalla por participar simbólicamente en la carrera, un gesto que resonó con los participantes y organizadores del evento.