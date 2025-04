Desde hace unos meses, Antonio Pérez Garibay, padre de Checo Pérez, generó infinidad de especulaciones, ya que se le relacionó con la famosa actriz Lucía Méndez. Sin embargo, ambos fueron muy discretos con sus declaraciones.

No obstante, en días pasados, ambos fueron al Estadio Olímpico Universitario, donde al parecer habían mostrado de manera pública que tenían una relación, ya que estaban tomados de la mano y el padre del piloto mexicano así lo habría confirmado.

Lee también José Ramón Fernández arremetió contra André Jardine: "Se siente el inventor del futbol"

¿Qué dijo Lucía Méndez del padre de Checo Pérez?

Durante una ceremonia a la que fue invitada Lucía Méndez, la actriz fue abordada por los medios de comunicación, quienes le cuestionaron sobre su relación con el padre de Checo Pérez, ya que éste había dicho que estaban saliendo.

Sin embargo, la llamada Diva del Siglo sorprendió a todos con su respuesta, debido a que lo desmintió y, de paso, mandó a Antonio Pérez Garibay a la ‘friend zone’, señalando que únicamente son buenos amigos.

"Yo no tengo edad para casarme, soy muy joven, tengo espacio para dos desilusiones más, no tengo novio, no tengo novio, ya hablando en serio, le agradezco mucho a Antonio Pérez, que ha sido tan bonito, pero nada más somos amigos, lo he visto muy poco", aclaró Lucía Méndez.

Antonio Pérez es muy cariñoso con Lucía Méndez cada que los ven juntos en público. Foto: Especial

Cabe destacar que Toño Pérez había dicho recientemente a la revista Quién que efectivamente estaban en el proceso de conocerse, pero dejó abierta la posibilidda de vivir un romance con Lucía Méndez.

"Más que ser pareja, nos estamos conociendo, salimos, no queremos ninguno de los dos tener un tropiezo, estamos saliendo a cenas, disfrutamos desayunar, comer juntos. Tenemos los dos mucho trabajo, ambos somos abuelos y también disfrutamos pasar tiempo con nuestros nietos.

"Somos muy buenos amigos, estamos conociéndonos. Es una gran mujer, muy simpática, nos reímos muchísimo y es muy inteligente, todo el tiempo está pensando en cosas grandes. Es la última diva de este país, una tigresa", comentó el papá de Checo Pérez.