Carlos Bonavides se ganó el cariño del público por su popularidad en las telenovelas como 'Huicho Domínguez', sin embargo, hace unos días se convirtió en blanco de las criticas al afirmar que fue luchador y que en la actualidad sigue practicando dicho deporte a pesar de sus 86 años de edad.

Cabe señalar que Bonavides, bajo el personaje de 'Huicho', fue uno de los invitados de la empresa de lucha libre Triple A en la década de los 90. Esta empresa, fundada por el licenciado Antonio Peña, lo integró en algunas funciones, principalmente como acompañante del bando de los técnicos, donde tuvo participaciones y apariciones como second.

Durante ese tiempo, la Triple A estaba consolidándose como una de las principales promotoras de lucha libre en México, destacando por su enfoque en personajes y tramas que atraían tanto a los aficionados tradicionales como a nuevos públicos. La participación de 'Huicho Domínguez' fue parte de los esfuerzos de la empresa por atraer la atención mediática y diversificar su audiencia, pero sin que al actor se le considerara como un luchador profesional.

No obstante, en una charla con el periodista Álvaro Cueva, para su podcast 'La Cueva de Álvaro', el entrevistador lo cuestionó sobre si era real que fue luchador, a lo que respondió de forma afirmativa sin titubear, lo motivó que fuera blanco de burlas en las redes sociales.

¿Qué fue lo que dijo 'Huicho Domínguez'?

“Fui luchador, estuve en la Triple A en la época de Antonio Peña. Fui pareja del Perro Aguayo en la WWO en Estados Unidos contra los gigantes, nos peleábamos con los samoanos, los hermanos de La Roca y aquí en México tuve muchas luchas”, comentó Carlos Bonavides. “De vez en cuando, cuando me falta la lanita, hay grupos de luchadores independientes que me dicen: ‘te invitamos’ y voy con mucho gusto y me doy en la torre”, agregó el actor.

Estas declaraciones de 'Huicho Domínguez' calaron hondo entre los aficionados de la lucha libre y del publico en general en las redes sociales, donde fue tundido con severidad.

"Un señor que sin 'Huicho Domínguez' no es nada", “¿Es familiar de Alfredo Adame?”, “Martha Higareda, ¿eres tú?”, “Traes puros sueños, mijo”, “¿Luchador? Ni recuerdo eso. Creo que el señor tiene alterada la percepción distorsionada”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de TikTok.

