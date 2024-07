Ibai Llanos, el popular streamer y comentarista español, volvió a ser noticia al hablar de nuevo sobre su relación con Lionel Messi. En una reciente transmisión, el amigo de Piqué compartió detalles sobre cómo ha evolucionado su amistad con el astro argentino y qué significa para él tener una conexión tan cercana con uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Ibai Llanos habla nuevamente de Messi. Fuente: Instagram @leomessi

A pesar de haber cenado en la casa de Lionel Messi durante su partida de Barcelona y de haberlo entrevistado mano a mano en su presentación en el PSG, Ibai Llanos confesó que todavía no siente la confianza suficiente para enviarle un mensaje en cualquier momento, ni siquiera a través de redes sociales.

Durante la transmisión, Ibai Llanos también recordó sus primeros encuentros con Lionel Messi y cómo esos momentos marcaron un antes y un después en su vida: "Intento no molestarlo para nada. Nunca le mando un mensaje, aunque me siga en Instagram. Me da miedo. Tuvimos la suerte de estar en la cena con él gracias a Coscu y al Kun Agüero, pero me da vergüenza decirle algo".

Ibai Llanos destacó la humildad y el carácter accesible de Lionel Messi, señalando que, a pesar de su estatus como una superestrella global, el rosarino siempre se ha mostrado cercano y amable. Además, el streamer recordó un cruce memorable durante el Mundial de Qatar, cuando el esposo de Antonella Roccuzzo pronunció su famoso "andá pa allá" dirigido a un rival.

"Le mandé un mensaje cuando dijo el 'andá pa allá'. Le dije 'no te enfades, Leo' y me respondió que a veces tenía que ponerse serio", relató Ibai Llanos, mostrando una faceta más humana de Lionel Messi. Esta confesión de Ibai revela cómo, incluso para alguien acostumbrado a estar rodeado de celebridades, la presencia del futbolista sigue siendo imponente y especial.