Luego de que termino su participación en la Casa de los Famosos, Mariana Echeverria confirmó lo que se especulaba, su esposo y jugador del León, Óscar Jiménez nunca estuvo a gusto que estuviera en dicho programa de televisión y tenía las intensiones de sacarla del reality show.

¿Qué dijo Mariana Echeverria de Óscar Jiménez?

Echeverria señaló que las emociones del jugador fueron cambiando mientras ella estaba participando; “primero estaba preocupado. Ya me enteré de todo lo que estaba preocupado, No vino por mí. No puede, pues no es como de ahorita vengo por mi esposa al foro a arreglar un problema de polémica y regreso después del partido”.

Cuando ella salió mencionó que su esposo se le complicó entender la situación por la que ella pasaba; “me dijo: si para casarme tuve que hacer circo, maroma y teatro, para venir al foro pues no, entonces yo te espero aquí con tu hijo, estamos bien mientras tu estés bien. Aquí te vemos el lunes”.

Mariana dijo que las cosas no son como piensan, el portero del León tomó con filosofía su salida de la Casa de los Famosos; “primero me quería sacar, pues no pueden sacarme y luego cuando salí y habló conmigo se empezó a reír y se burló de la situación”.

Finalmente dijo que las personas que piensan que la relación con el jugador esta rota, es completamente lo contrario; “somos muy buen equipo él y yo, muy buen equipo”.