Los fans europeos de la cantante estadounidense Taylor Swift han vibrado durante sus conciertos del pasado fin de semana.

La estrella del pop se ecuentra dando su gira 'The Eras Tour' por el territorio del Viejo Continente; sin embargo, el clima le ha jugado una mala pasada a la pareja del ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelce, y lo peor es que le ocurrió en pleno concierto.

¿Cuál fue el momento bochornoso que sufrió Taylor Swift en su gira por Europa?

A través de las redes sociales ha circulado un video en el que se puede apreciar que la cantante de Estados Unidos sufrió un momento bastante bochornoso frente a todos sus fanáticos a causa de las bajas temperaturas.

Actualmente, Taylor Swift realizó su espectáculo en la ciudad de Edimburgo, Escocia, donde el clima le hizo recurrir a una acción de emergencia para evitar un 'oso' mayor ante sus admiradores.

La temperatura en suelo escocés no ha jugado a favor de Swift cuyo cuerpo reaccionó al frío con flujo nasal durante uno de sus conciertos.

Algunos de sus seguidores notaron que de la nariz de Taylor salía a causa del frío; no obstante, la artista Taylor Swift continuó con el show.

Como el espectáculo tenía que continuar, la cantante decidió limpiarse la nariz de forma un tanto discreta, así que al no tener un papel cerca, llevó su mano para retirar el fluido nasal para después embarrarlo en su vestuario. En otro video, se puede ver como su líquido nasal escurre hacia su boca y se limpia con la lengua mientras toca el piano.

Ante esta situación algunos usuarios de las redes destacaron su profesionalismo y de paso aprovecharon para realizar algunos chistes al respecto, rebautizando su show como 'El Tour del Catarro'.

"Hasta resfriada se presenta", "Me siento tan identificada en mis días de alergia", "Ese es el 'The moquito's eras Tour'", "Welcome to 'The Mocos Tour'", "Si Tay se limpia con su ropa, ¿por qué yo no?", "Como cuando me dicen que no me puedo identificar con Taylor cuando ella se comió el moquito", fueron algunas de las frases de los antes llamados 'tuiteros'.