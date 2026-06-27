Este sábado la selección de Portugal enfrenta a Colombia en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos. En el estadio de Miami, comandados por Cristiano Ronaldo, buscarán terminar en primer lugar del grupo K.

Desde que el ganador de cinco Balones de Oro es la estrella de Portugal, su selección se quedó con el primer lugar en dos ocasiones de seis posibles.

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En Alemania 2006, Portugal integró el Grupo D junto a México, Irán y Angola. Los lusos debutaron con victoria (1-0) sobre el conjunto africano, sumaron su segundo triunfo (2-0) frente a Irán y finalmente, superaron a México (2-1) para terminar la fase de grupos invictos con puntaje perfecto. Durante esta etapa, Cristiano anotó solamente un gol -de penal contra los asiáticos-.

En octavos de final protagonizaron y ganaron aquella histórica batalla contra Países Bajos (1-0) y en cuartos de final, con un penalti decisivo de Cristiano, Portugal avanzó a semifinales por primera vez en 40 años. Sin embargo, Francia los eliminó y después perdieron el partido por el tercer lugar contra los anfitriones.

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La última vez que Portugal terminó en primer lugar del grupo fue hace cuatro años, en Qatar.

Portugal empezó la fase de grupos con victoria sobre Ghana (3-2) con gol de penal de Cristiano Ronaldo incluido, después vencieron a Uruguay (2-0) y cerraron la primera etapa con derrota frente a Corea del Sur (1-2). Sin embargo, fue suficiente para liderar el Grupo H.

En octavos de final, pasaron por encima a Suiza (6-1) pero en cuartos de final cayeron contra la revelación del torneo, Marruecos (0-1). En ese momento, Ronaldo abandonó el campo de juego con lágrimas en el rostro y con la idea de que podría ser su último Mundial.

Ahora, cuatro años más tarde, se mantiene con la esperanza de cumplir su sueño y ser campeón del mundo. Pero primero, debe superar a Colombia.

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