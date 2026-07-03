Ecuador lanza nuevo comunicado sobre las hechos ocurridos contra la seguridad de sus jugadores

La Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) reafirmó su postura sobre los incidentes registrados en el partido frente a México, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y confirmó que presentó un reclamo formal ante la FIFA para solicitar una investigación completa de lo sucedido antes y durante el encuentro.

A través de un comunicado difundido este viernes, el organismo explicó que su petición contempla todos los acontecimientos que pudieron afectar la seguridad tanto de los futbolistas como de los aficionados ecuatorianos durante la visita al territorio mexicano.

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"Sobre lo sucedido frente a México, La FEF presentó un reclamo formal ante la FIFA, solicitando una investigación pormenorizada de los hechos ocurridos antes y durante el partido, incluidos todos aquellos que pueden haber comprometido temas de seguridad para nuestra hinchada y jugadores", señaló la federación.

Asimismo, el organismo dejó clara su postura respecto al proceso que debe seguir este tipo de situaciones al afirmar que "este es el canal correcto y oficial para esclarecer cualquier situación relacionada con un encuentro de esta magnitud".

Entre los hechos expuestos por la delegación ecuatoriana aparecen el retraso superior a tres horas en el traslado hacia el estadio y la concentración de numerosas personas durante la noche frente al hotel donde descansó la selección.

De acuerdo con la FEF, esa situación incluyó el lanzamiento de fuegos artificiales, lo que afectó el descanso del plantel antes del compromiso.

Después del encuentro, la representación ecuatoriana también reportó incidentes en los alrededores del estadio. Periodistas y seguidores de la Tri denunciaron el lanzamiento de líquidos y diversos objetos por parte de aficionados locales.

¿Hubo amenazas de un cártel mexicano contra jugadores ecuatorianos?

En las horas posteriores al partido surgió otra versión que cobró fuerza en redes sociales.

Un periodista argentino aseguró que jugadores ecuatorianos recibieron amenazas de un cártel mexicano y que esa situación influyó en el resultado del encuentro.

Sin embargo, el comunicado oficial de la Federación Ecuatoriana de Futbol no hace referencia a esa acusación ni respalda la información difundida.

Por el contrario, la FEF insistió en que cualquier hecho relacionado con el partido debe esclarecerse mediante la investigación solicitada ante la FIFA y a través de los mecanismos oficiales establecidos por el organismo rector del futbol mundial.