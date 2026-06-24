El popular festejo vikingo de la selección de Noruega que causa revuelo en el Mundial

La Copa del Mundo 2026 no solo deja partidos memorables y figuras destacadas sobre el terreno de juego. También ha dado espacio a una tradición que se ha robado la atención de millones de aficionados alrededor del planeta.

Se trata del Viking Row, una celebración impulsada por los seguidores de Noruega que ya figura entre las imágenes más representativas del torneo.

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Los Mundiales suelen estar acompañados por expresiones culturales que identifican a las aficiones. En Rusia 2018, Islandia cautivó al mundo con el famoso Viking Clap. Ahora, ocho años después, otro país escandinavo vuelve a colocar sus raíces históricas en el centro del torneo futbolero.

El Viking Row recrea el movimiento de remar que realizaban los antiguos vikingos durante sus travesías marítimas.

Para ello, cientos o miles de aficionados toman asiento en filas y sincronizan sus movimientos mientras entonan cánticos de apoyo a la selección noruega. El resultado ofrece una imagen impactante que recuerda a los legendarios drakkars que navegaron por Europa durante siglos.

La popularidad de esta celebración creció con enorme rapidez. Lo que comenzó como una muestra de apoyo en las tribunas pronto apareció en distintos escenarios de las ciudades anfitrionas.

El festejo de la selección noruega causa furor en las redes

Grupos de aficionados realizaron la tradicional remada en escaleras eléctricas, estaciones de transporte público, plazas y diversos puntos turísticos, generando millones de reproducciones en plataformas digitales.

Even the grandparents in Norway 🇳🇴 weren’t left out of the party!

These legends are straight-up vibing in the hallway Rowing and holding the Norway Flag This is what it’s all about, generations celebrating together ❤️ pic.twitter.com/mo25P7nleV — KumoriRaver (@kumoriRaver) June 23, 2026

Así se preparan los hinchas de Noruega en Estados Unidos para su DEBUT en el Mundial.



La Copa del Mundo y sus imágenes. 😅🇳🇴 pic.twitter.com/OBcU1rCwQX — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 16, 2026

El momento más emotivo llegó tras la victoria de Noruega por 3-2 sobre Senegal, resultado que aseguró su presencia en la fase eliminatoria. Después del encuentro, figuras como Erling Haaland y Martin Ødegaard se unieron a los aficionados sobre el césped para replicar la tradicional remada.

La postal recorrió el mundo en pocas horas. Con una combinación de historia, cultura y pasión por el fútbol, Noruega encontró una manera única de destacar en el Mundial 2026 y transformó una antigua tradición vikinga en el festejo más popular del torneo.