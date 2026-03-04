Nueva York ha comenzado ya a celebrar la Copa Mundial de Futbol 2026 con la iluminación del Empire State Building con los colores de las banderas de México, Canadá y Estados Unidos, que organizan este esperado evento deportivo.

La torre del edificio se iluminó con los colores de las banderas de los tres países anfitriones "como símbolo de unidad, amistad y cooperación rumbo a un Mundial histórico", el primero organizado de manera conjunta por tres naciones, señaló el consulado de México en Nueva York.

El acto conmemoró los 100 días que faltan para que dé inicio la Copa Mundial de la FIFA en el que participarán 48 equipos y se disputará en 16 ciudades en Norteamérica, indica un comunicado del consulado, que organizó el acto en el que participó Iñigo Riestra López, secretario general de la Federación Mexicana de Futbol.

También Alex Lasry, director ejecutivo del comité anfitrión de Nueva York-. Nueva Jersey y JT Batson, director ejecutivo y secretario general de la Federación de Futbol de Estados Unidos y Peter Augruso, presidente de Canada Soccer, así como las mascotas de los tes países anfitriones, 'Maple', 'Zayu' y 'Clutch'.

Los cónsules de México y Canadá en Nueva York, Marcos Bucio y Tom Clark, respectivamente, también dijeron presente en la simbólica ceremonia junto a otros cónsules latinoamericanos cuyas selecciones jugarán en la Copa Mundial.

"La Copa Mundial de Futbol representa un momento histórico para América del Norte y para el futbol mundial" dijo el cónsul mexicano al destacar que es la primera vez que es organizada por tres países "lo que constituye un poderoso símbolo de amistad, cooperación y visión compartida entre las naciones de la región".

Destacó además que México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo, 1970, 1986 y la de 2026, lo que aseguró refleja la profunda tradición futbolística del país y su capacidad organizativa para contribuir al éxito de este evento global.

Asimismo, Bucio resaltó el papel central de la región, ya que Nueva York y su vecino estado de Nueva Jersey serán sede de varios partidos, incluida la Final del Mundial.

De acuerdo con el cónsul, el Mundial será también una oportunidad para celebrar la diversidad cultural y el orgullo de las comunidades mexicanas y latinoamericanas que forman parte esencial del tejido social de Nueva York y Nueva Jersey.