La violencia en el futbol mexicano escala a niveles alarmantes, donde los aficionados enfrentan graves riesgos al asistir a los estadios con la camiseta de su equipo y colocarse en la tribuna donde hay seguidores del equipo rival.

Incidentes recientes en diferentes estadios de México ilustran cómo la simple elección de indumentaria puede desencadenar ataques físicos y verbales.

Esta falta de libertad no solo viola el derecho básico a disfrutar del deporte en paz, sino que refleja un fracaso en las medidas de seguridad implementadas por la Liga MX y sus estadios, como el veto temporal a barras visitantes, que no han erradicado el problema.

La intolerancia de algunos aficionados, que se comportan como dueños absolutos de los estadios, agrava esta crisis y transforma el futbol en un espectáculo cada vez menos familiar.

Barras de varios equipos de la Liga MX han protagonizado disturbios recurrentes, desde riñas en pasillos hasta agresiones masivas que involucran a porras enteras.

Esta actitud posesiva no solo fomenta un ambiente hostil, donde niños y mujeres son expuestos a violencia verbal y física, sino que disuade a las familias de asistir.

¿Cómo fueron agredidos los aficionados de Toluca en el estadio de CU?

Un ejemplo de ello sucedió recientemente en el Estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas. Sí, en el inmueble de la máxima casa de estudios, donde un aficionado del Toluca se volvió viral en las redes al ser agredido por varios fans del equipo rival, Pumas, que se encontraban a su alrededor.

Aunque no se tienen muchos detalles del contexto y por qué reaccionaron así en los aficionados felino, en el video se puede observar, como seguidores de Pumas lanzan cerveza y objetos a dos fanáticos de los Diablos que se encontraban sentados. Por los ademanes que hacen los agresores, se puede entender que querían que los dos fans choriceros se retiraran del lugar.

El hecho desató la polémica en redes, por un lado estaban los que dicen: "para qué va con la playera del rival"; por el otro los que mencionan: "todos tienen derecho, nadie debe ser agredido por ser del rival".