La última vez que su país había jugado una Copa del Mundo, Erling Haaland no había nacido. 28 años después, es el máximo responsable de que los Vikingos lleguen a la última jornada de la fase inicial en la lucha por el liderato del Grupo I. En el estadio Nueva York Nueva Jersey, donde se jugará la final de este Mundial, Noruega derrotó (3-2) a Senegal.

Un cabezazo de Kristoffer Ajer al minuto 3, que fue atajado de milagro por Édouard Mendy, fue el primer aviso de lo que se venía para los Leones de Teranga.

Tal como sucedió en su debut contra Francia, los africanos cobraron demasiado caro sus errores en defensa. El primero en aprovecharlos fue Marcus Holmgren Pedersen (43’), quien tomó un mal despeje de Kalidou Koulibaly para anotar el primero de la noche. La figura del encuentro, Erling Haaland, pudo aumentar la ventaja antes del final del primer tiempo tras robarle el balón a Mendy, pero su disparo se estrelló en el poste.

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Los dirigidos por Ståle Solbakken estuvieron a la altura de la realeza, ya que contaron con la presencia de los Príncipes de Noruega, Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, en las tribunas.

Al inicio de la segunda parte, después de un contraataque llevado a la perfección, Haaland (47’) anotó su primer gol gracias a una asistencia de Martin Ødegaard. Ismaïla Sarr (53’ y 90+2) acercó a Senegal, pero el concierto noruego se llevó la victoria.

Si los Leones llegaron a soñar con una remontada, la estrella del Manchester City se encargó de convertirlo en una pesadilla. Erling Braut (58’) anotó su doblete en un exquisito gesto de técnica individual tras un centro de Patrick Berg dentro del área. La estrella noruega lleva cuatro goles en dos partidos en su debut mundialista. Con la camiseta de su país, ya son 59 anotaciones en 52 partidos… y contando.

Noruega tenía dos victorias en los ocho partidos que había disputado en toda su historia mundialista. En Norteamérica 2026 igualó esa marca en sus primeros dos compromisos, pero la ilusión que tienen ahora es clasificar como líderes de grupo. Para eso, enfrentará a Francia el próximo viernes en la última jornada.

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