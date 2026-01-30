La FIFA ha revelado detalles de la etapa norteamericana de la Gira del Trofeo de la Copa Mundial que visitará 38 ciudades en Canadá, México y Estados Unidos antes del torneo de 2026, el evento deportivo más grande e inclusivo de la historia.

La gira global inició el 3 de enero en Riad, Arabia Saudí, y actualmente recorre Uzbekistán. En Norteamérica abarcará las 16 ciudades anfitrionas del Mundial 2026, más 22 mercados adicionales, para ampliar la celebración continental y generar expectativa entre los aficionados.

¿Cuándo llegará a México el trofeo de la Copa del Mundo?

México será el primer país en recibir el trofeo original el 26 de febrero en Ciudad de México, seguido de 10 paradas más, incluyendo Guadalajara, Monterrey, León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Puebla, Chichén Itzá y Mérida.

Regresará a Ciudad de México del 5 al 8 de junio, justo antes del partido inaugural. Los fans disfrutarán activaciones inmersivas que celebran la pasión mexicana por el juego.

La etapa en Estados Unidos comenzará el 24 de marzo en Los Ángeles y recorrerá 21 paradas de costa a costa, cubriendo las 11 sedes anfitrionas y 10 ciudades clave como Las Vegas, San Francisco, Seattle, Chicago, Dallas, Miami, Atlanta, Boston y Nueva York/Nueva Jersey. Ofrecerá experiencias interactivas y momentos únicos con el trofeo más icónico del mundo.

Canadá cerrará esta fase a partir del 10 de abril en Vancouver, con siete ciudades: Calgary, Winnipeg, Montreal, Halifax, Ottawa y Toronto, destacando la creciente cultura futbolística del país.

Calendario de la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA:

México

26 y 27 de febrero: Ciudad de México

28 de febrero al 2 de marzo: Guadalajara

4 y 5 de marzo: León

6 y 7 de marzo: Veracruz

9 y 10 de marzo: Chihuahua

11 y 12 de marzo: Querétaro

14 al 17 de marzo: Monterrey

18 y 19 de marzo: Puebla

21 y 22 de marzo: Chichén Itzá

21 y 22 de marzo: Mérida

5 al 8 de junio: Ciudad de México (días antes del partido inaugural)

Canadá

10 y 11 de abril: Vancouver

12 de abril: Calgary

13 de abril: Winnipeg

22 de mayo: Montreal

23 de mayo: Halifax

24 de mayo: Ottawa

25 y 26 de mayo: Toronto

Estados Unidos