A 133 días de que empiece el Mundial 2026, se presentó en el Monumento a la Revolución el calendario completo de la Gira del Trofeo de la Copa del Mundo en México, un evento que será totalmente gratuito y que recorrerá nueve ciudades del país.

Con la presencia de Jurgen Maika, Director General de FIFA México; Alejandra Fraustro, Secretaria de Turismo de la CDMX; Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA para el Mundial; y Clara Brugada, la Jefa de Gobierno de la CDMX, se anunciaron los detalles de este evento en el que los aficionados podrán tomarse fotos con la Copa del Mundo y vivir “una experiencia inmersiva en un formato interactivo” proporcionado por Coca Cola.

Primero, el trofeo llegará al país el 26 de febrero al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y a partir de ahi, empezará el recorrido por estas ciudades: Guadalajara, León, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla, Mérida y la Ciudad de México.

Durante la Copa del Mundo, Jurgen Maika, Director General de FIFA México, reveló que “en México esperamos más de 800 mil personas en cada uno de los estadios y más de 6 millones en los FIFA Fan Festival”.

En la Ciudad de México, el trofeo estará exhibido en la Utopía de la Magdalena Mixhuca.

¿Cuál será el recorrido de la Copa del Mundo en México?

A continuación, les presentamos los días y los lugares donde estará el trofeo de la Copa del Mundo:

Guadalajara (del 28 de febrero al 2 de marzo en el estadio Akron)

(del 28 de febrero al 2 de marzo en el estadio Akron) León (4 y 5 de marzo en el Poliforum)

Chihuahua (9 y 10 de marzo en el Centro de Convenciones)

Querétaro (11 y 12 de marzo en el Centro de Convenciones)

Monterrey (del 14 al 16 de marzo en el estadio BBVA)

(del 14 al 16 de marzo en el estadio BBVA) Puebla (18 y 19 de marzo en el Centro de Congresos)

Mérida (21 y 22 de marzo en el Centro Internacional de Congresos)

Ciudad de México (del 5 al 8 de junio en Utopía Mixhuca)

En el evento también mencionaron que en Mérida también llevarán el trofeo a Chichen Itzá.