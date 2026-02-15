El futbol alemán recibió hace unas horas una pésima noticia al confirmarse la lesión del histórico Manuel Neuer, arquero de la Selección de Alemania y del Bayern Múnich.

De acuerdo con medios locales, el guardameta sufrió una rotura de fibra muscular durante el duelo ante el SV Werder, y aún no tiene un tiempo estimado de recuperación.

Con la Copa del Mundo de 2026 cada vez más cerca, los aficionados expresaron su preocupación por el estado de salud del portero, quien, por su experiencia, es una pieza clave para el torneo de la FIFA.

ASÍ FUE EL PASO DE MANUEL NEUER EN LOS MUNDIALES

Manuel Neuer es una de las figuras más influyentes en la historia de las Copas del Mundo. Su debut mundialista llegó en Sudáfrica 2010, donde asumió la titularidad tras la lesión de René Adler y demostró su calidad de inmediato con atajadas decisivas y una sobresaliente actuación ante Inglaterra en octavos de final. Su estilo revolucionario como portero-líbero comenzó a llamar la atención del mundo y abrió una nueva forma de interpretar la posición bajo los tres palos.

Su consagración llegó cuatro años después, en Brasil 2014, donde se convirtió en pieza clave del título mundial de Alemania. Sus intervenciones ante Francia y su recordada actuación contra Argelia, en la que actuó prácticamente como un defensor más, lo elevaron al estatus de mito. Ese torneo lo consolidó como el mejor portero del planeta y le valió el Guante de Oro, premio destinado al guardameta más destacado del certamen.

En Rusia 2018 y Qatar 2022, la historia fue distinta. Alemania sufrió eliminaciones tempranas y, aunque Neuer mantuvo su liderazgo y nivel, no pudo evitar el declive de una selección inmersa en una profunda reestructuración. Aun así, su presencia en cuatro mundiales lo colocó entre los jugadores más experimentados y respetados de la historia reciente del torneo.