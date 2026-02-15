El 14 de febrero se celebra en todo el mundo el Día del Amor y la Amistad, una fecha en la que todos expresan su cariño por sus seres queridos, un sentimiento que tampoco pasó desapercibido para Lionel Messi.

El astro argentino, quien hizo historia en el FC Barcelona, quiso aprovechar la ocasión para tener un bonito gesto con su esposa y modelo Antonela Roccuzzo, sorprendida por el ahora jugador del Inter Miami.

Lee también Álvaro Fidalgo luce un look al estilo Bad Bunny con el Real Betis

A través de redes sociales se observó que el mítico número diez le regaló a la madre de sus hijos un obsequio gigante: un oso de peluche que de inmediato se volvió viral y permitió a los usuarios recordar la historia de amor de la pareja, que se conoció desde la infancia.

Messi cerró el día compartiendo una cena romántica con Antonela, un momento que también mostraron a sus seguidores, deseando que la jornada fuera especial para todos.

Lee también Aficionado de Chivas es captado haciendo del baño en las gradas del Estadio Akron

FOTO: ESPECIAL - Lionel Messi y su enorme regalo para Antonela en el Día del Amor y la Amistad

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo coronaron su historia de amor el 30 de junio de 2017, cuando celebraron su boda en Rosario, la ciudad que los vio crecer. El evento, conocido como “la boda del año”, reunió a familiares, amigos de la infancia y a varias figuras del futbol mundial, quienes acompañaron a la pareja en una ceremonia íntima, emotiva y llena de simbolismo.

Años después de aquel enlace, Messi y Antonela forman una familia consolidada junto a sus tres hijos: Thiago (2012), Mateo (2015) y Ciro (2018). Cada uno ha acompañado las distintas etapas en la carrera del argentino, desde sus días en Barcelona hasta su presente en Estados Unidos.