Cuando Marcelo Flores recibió su primera convocatoria por Gerardo Martino para representar a México, la afición tricolor estaba ilusionada por el futuro tan prometedor del habilidoso extremo, pero ese sueño ya se esfumó al ver que acaba de ser llamado por Canadá.

Desde un par de semanas atrás se dio a conocer que el ex futbolista del Arsenal había hecho su cambio de federación para poder representar a la nación de la Hoja de Maple, luego de ya no figurar en las convocatorias de la Selección Mexicana.

Aunque en el mes de enero ya había sido citado por Jesse Marsch, director técnico de Canadá, no pudo acudir a ese llamado porque el cambio de federación aún no se realizaba y por ello se quedó con las ganas de jugar sus primeros minutos.

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Marcelo Flores decidió ir a Canadá para tener posibilidades de jugar el Mundial 2026. Foto: Imago7

La Selección de Canadá se prepara para el Mundial de 2026, del cual son co-anfitriones junto a Estados Unidos y México. Por ello, durante la Fecha FIFA de Marzo jugarán dos partidos amistosos, en los que Marcelo Flores podría ver minutos.

Para esta convocatoria, Alphonso Davies es una de las bajas más importantes. El lateral del Bayern Múnich y máxima figura del equipo canadiense está fuera por lesión.

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¿Quiénes son los rivales de Canadá en esta Fecha FIFA?

Marcelo Flores y sus compañeros enfrentan el 28 de marzo a Islandia y después se mide ante Túnez, ambos duelos son en el BMO Field de Toronto.