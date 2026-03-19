Ya falta menos para que la Selección Mexicana sostenga su partido amistoso ante Portugal el próximo 28 de marzo, en un encuentro que marcará la inauguración del renovado Estadio Azteca, ahora bajo el nombre de Estadio Banorte, a pocos meses del arranque del Mundial 2026.

El compromiso representa una prueba importante para ambas selecciones, que buscan afinar detalles rumbo a la máxima justa del futbol internacional.

El técnico mexicano Javier Aguirre aprovechará este duelo para observar a sus piezas clave, mientras que Roberto Martínez hará lo propio con el conjunto lusitano.

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Uno de los principales atractivos para la afición es la posible participación de Cristiano Ronaldo, quien podría disputar su primer partido en territorio mexicano tras más de dos décadas de carrera profesional. Sin embargo, su presencia no está garantizada debido a una lesión reciente que pone en duda su aparición en este histórico evento.

No obstante, este viernes 20 de marzo será cuando las dudas serán despejadas luego de que el equipo lusitano de a conocer a sus jugadores convocados para su duelo ante México.

De acuerdo con información de la red, Portugal llegaría con figuras de alto nivel como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Nuno Mendes y Vitinha, quienes garantizan un espectáculo de primer nivel en la cancha.

Este encuentro también funcionará como un ensayo logístico para el inmueble, que tendrá una capacidad cercana a los 90 mil aficionados tras su remodelación. La reapertura del estadio representa un paso clave en la preparación de México como una de las sedes principales del Mundial 2026.

¡Ya es una realidad! 🤩🏟️



Incondicionales, nos enfrentaremos a Portugal, el país de Cristiano Ronaldo, para celebrar que nuestra casa volverá a abrir sus puertas. 🇲🇽🆚🇵🇹



Rival de lujo para seguirnos preparando de cara a la Copa del Mundo.#SomosMéxico. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/RhIsjlv4X7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 2, 2025

¿Cuándo y dónde ver el partido amistoso México vs Portugal?

Después de este enfrentamiento, el Tri continuará su preparación internacional con otro duelo de alto calibre ante Bélgica el 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago.

Los aficionados podrán seguir el partido entre México y Portugal este 28 de marzo a las 19:00 horas, a través de televisión abierta por Canal 5 y Canal 7, así como en TUDN y la plataforma ViX Premium.