Todo está listo para que se dispute el tercer y penúltimo partido en el estadio Guadalajara de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Colombia y República Democrática del Congo se enfrentan en el inmueble de la Perla Tapatía, con la necesidad de ganar para acercarse a los dieciseisavos de final del Mundial.

La goleada (5-0) de Portugal sobre Uzbekistán, este mismo martes por la mañana, obliga a los Cafeteros y Leopardos a ganar para que lleguen a la última jornada con aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda.

Lee también Piojo' Alvarado quiere ser titular indiscutible en la Selección Mexicana: “Me preparé para este momento”

De momento, la selección sudamericana se encuentra en la segunda posición del Grupo K con tres puntos, gracias a su victoria (3-1) ante los uzbekos en la primera fecha.

En caso de vencer a la representante de África, los colombianos recuperarían el primer sitio del sector y asegurarían su boleto entre los 32 mejores del torneo veraniego.

Por su parte, los congoleños vienen de conseguir un histórico empate (1-1) contra Portugal, en su regreso al Mundial luego de 52 largos años de ausencia, por lo que están motivados para encarar su segundo compromiso y hacer historia.

Lee también Mundial 2026: ¿Qué selecciones ya están eliminadas antes de la tercera jornada de Fase de Grupos?

República Democrática del Congo regresa a Guadalajara, donde obtuvo su boleto para Norteamérica 2026, por lo que está ilusionada de volver a competir en un estadio sumamente especial.

Los Leopardos no se achican ante Colombia, así lo aseguraron tanto su director técnico, Sebastien Desabre, como uno de sus futbolistas, Aaron Tshibola, y buscan conseguir su primer triunfo en el certamen de selecciones más importante del planeta.

Si los congoleños suman de a tres, alcanzarían a los Lusos con cuatro, por lo que estarían cerca de avanzar a la siguiente instancia, algo que sería todavía más que histórico.

Cabe resaltar que el partido entre Colombia y República Democrática del Congo será transmitido, en nuestro país, por televisión abierta.

Lee también Portugal despierta y golea a Uzbekistán con Cristiano Ronaldo como figura

Sigue aquí el minuto a minuto del Colombia vs República Democrática del Congo

Actualidad Mundialista 09:23 PM Empieza el segundo tiempo

Actualidad Mundialista 09:23 PM Termina el primer tiempo Colombia y Congo empatan 0-0

Actualidad Mundialista 08:48 PM Empezó el partido