La actividad en la Copa del Mundo no para, y en este día, 23 de junio, hay cuatro partidos que prometen goles, suspenso y muchas emociones. Con equipos que buscarán clasificarse a dieciseisavos de final desde la segunda jornada.

El primer compromiso del día es Portugal vs Uzbekistán, en el estadio de Houston, en punto de las 11:00 am, tiempo del Centro de México.

Los lusitanos llegan urgidos de una victoria, luego del empate 1-1 contra RD Congo en la primera fecha.

Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal, durante la Fase de Grupos del Mundial 2026 ante Congo - Foto: AFP

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A las 14:00 horas, Inglaterra enfrentará a Ghana en el estadio de Boston, en busca de clasificarse a la siguiente ronda con un triunfo, correspondiente al Gripo L.

En el mismo Grupo, Croacia vs Panamá, a las 5:00 pm, en el recinto de Toronto, Canadá. Ambos llegan con la necesidad de ganar para mantener vivas sus esperanzas.

Para finalizar el día, en el estadio Guadalajara, Colombia y el Congo jugarán en punto de las 8:00 pm. Los cafetaleros estarían en la siguiente ronda su logran un triunfo.

Luis Díaz celebra en el juego entre Colombia y Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México. FOTO: Imago7

¿Por dónde ver los partidos del Mundial hoy?

Para el día de la fecha, el único juego que será transmitido por televisión abierta será el Colombia vs Congo, los otros tres, a través de VIX, mediante su plan mundialista.