Mundial 2026: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de este sábado 27 de junio

La fase de grupos de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 está por finalizar, por lo que los partidos que faltan por disputarse se vuelven más atractivos.
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Este sábado 27 de junio, se definen los Grupos L, K y J, los únicos que todavía tienen actividad de la primera ronda del Mundial.
Con los seis compromisos que faltan por jugarse, se completarán las llaves de los dieciseisavos de final.
Hasta el momento, hay 22 selecciones que ya tiene asegura su presencia en la siguiente ronda, por lo que nada más quedan 10 boletos disponibles.
Alemania, Paraguay, Francia, Suecia, Sudáfrica, Canadá, Países Bajos, Marruecos, España, Estados Unidos, Bosnia y Herzegovina, Bélgica, Brasil, Japón, Costa de Marfil, Noruega, México, Argentina, Cabo Verde, Australia, Egipto y Suiza son los países instalados en la próxima instancia del torneo veraniego.
Hoy se pondrán en marcha los últimos juegos y finalizará la primera ronda de la Copa del Mundo, por lo que será una jornada bastante atractiva.
Cabe resaltar que todos los partidos serán transmitidos; sin embargo, sólo un par pasarán por televisión abierta.
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Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de este sábado 27 de junio del Mundial 2026
- Croacia vs Ghana
- Grupo: L
- Fecha: Sábado 27 de junio
- Hora: 15:00
- Estadio: Philadelphia
- Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial 2026)
- Panamá vs Inglaterra
- Grupo: L
- Fecha: Sábado 27 de junio
- Hora: 15:00
- Estadio: Nueva Jersey/Nueva York
- Transmisión: Canal 5/Azteca 7/TUDN/ ViX Premium (Pase Mundial 2026)
- Colombia vs Portugal
- Grupo: K
- Fecha: Sábado 27 de junio
- Hora: 17:30
- Estadio: Miami
- Transmisión: Canal 5/Azteca 7/TUDN/ ViX Premium (Pase Mundial 2026)
- República Democrática del Congo vs Uzbekistán
- Grupo: K
- Fecha: Sábado 27 de junio
- Hora: 17:30
- Estadio: Atlanta
- Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial 2026)
- Argelia vs Austria
- Grupo: J
- Fecha: Sábado 27 de junio
- Hora: 20:00
- Estadio: Kansas City
- Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial 2026)
- Jordania vs Argentina
- Grupo: J
- Fecha: Sábado 27 de junio
- Hora: 20:00
- Estadio: Dallas
- Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial 2026)