La Copa del Mundo de 2026 entra en uno de sus momentos más vibrantes con el arranque de la última jornada de la fase de grupos, una fecha decisiva que comenzará este viernes con una doble cartelera cargada de tensión. En juego no solo estarán los últimos boletos a la siguiente ronda, sino también el orgullo y la continuidad de selecciones que aún sueñan con seguir vivas en el torneo.

Uno de los encuentros encargados de abrir la actividad será el que enfrente a Senegal e Irak, dos representativos que todavía dependen de sí mismos para prolongar su estancia en la justa mundialista.

Senegal llega con la obligación de demostrar el carácter que lo ha consolidado como una de las potencias emergentes del futbol africano. Con jugadores que militan en ligas europeas y experiencia en instancias internacionales, el conjunto africano buscará imponer condiciones desde el inicio y aprovechar su fortaleza física.

Por su parte, Irak encara el duelo con la motivación de escribir una de las historias más sorpresivas del torneo. Con un bloque disciplinado y una propuesta que apuesta por el orden táctico, el equipo asiático intentará neutralizar a su rival y golpear en los momentos clave.

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Actualidad Mundialista 01:03 PM Comienza el partido Las acciones para ambos equipos han iniciado con miras a sumar puntos en el certamen.