La esperada fecha llegó. Este jueves 25 de junio, Katia Itzel García se convertirá en la primera árbitra central mexicana que dirija un partido de Copa del Mundo.

La silbante tricolor hará historia cuando imparta justicia en el partido entre Túnez y Países Bajos de la última jornada de la fase de grupos

La originaria de la Ciudad de México fue designada el lunes pasado por la Comisión de Árbitros de la FIFA y la noticia se robó los reflectores en nuestro país.

TÚNEZ VS PAÍSES BAJOS MINUTO A MINUTO

Actualidad Mundialista 04:41 PM ¡Alineación de Países Bajos! Así saldrá la escuadra europea para medirse a Túnez

Alineación de Países Bajos para la tercera fecha de la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: @OnsOranje en X

Cabe resaltar que la egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya estuvo presente en tres juegos de este Mundial, pero lo hizo como cuarta árbitra: Países Bajos (2-2) Japón, Inglaterra (4-2) Croacia y Estados Unidos (2-0) Australia.

Sin embargo, Katia Itzel ya debutará en Norteamérica 2026 como la principal silbante, lo que será una participación histórica.

García Mendoza estará acompañada por su compatriota Sandra Ramírez, como la asistente número uno, y por el español José Enrique Naranjo, como el asistente número dos.

El partido entre tunecinos y neerlandeses se disputará en el estadio Kansas City y será importante para definir al primer lugar del Grupo F.

Cabe resaltar que la selección africana ya está eliminada tras haber perdido sus dos primeros partidos (Suecia y Japón) en la Copa del Mundo, por lo que buscará cerrar su participación de la mejor forma posible.

Mientras que la europea busca quedarse con el primer lugar del sector luego de empatar (2-2) con Japón y golear (5-1) a Suecia, pero todavía no asegura mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.

Por tal motivo, la silbante tricolor tendrá un partido bastante atractivo que dirigir y los recolectores estarán sobre su actuación.

Katia Itzel García debuta hoy en la Copa del Mundo y volverá a escribir su nombre con letras de oro en la historia del arbitraje mexicano.