Suiza vs Bosnia: EN VIVO, sigue aquí el minuto a minuto de la segunda jornada del Mundial 2026

Amigos de De10 Sports, llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre Suiza y Bosnia Herzegovina, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 del Grupo A, que se llevará a cabo en el Estadio de Atlanta en punto de las 13:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Ambos equipos empataron en su primer partido del torneo, y buscarán sumar sus primeros tres puntos esta tarde en el estadio de Los Ángeles, en Inglewood.

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Suiza vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO hoy