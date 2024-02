"No me callaré, no les tengo miedo", fue el mensaje que publicó este jueves David Faitelson en respuesta a la gente que defiende las corridas de toros, mismas que se reactivaron en este 2024 en la Ciudad de México.

"A los toreros y “toreritos” que, me mandan mensajes de amenazas y de calumnias, les digo: primero, no me callaré; segundo: no les tengo miedo", escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

"Sé la clase de cobardes que son y los “valientitos” que se ponen cuando tienen un animal indefenso enfrente. Repito: al que le gusta y defiende la actividad taurina es un sádico descerebrado…", agregó.

David ha sido uno de los más grandes críticos del regreso de las corridas de toros a la Plaza México y lo ha demostrado con sus constantes publicaciones en las redes sociales.