El deporte cambia y el futbol ya no es exclusivo de hombres. El futbol femenil crece en el mundo y en México. Hoy llena estadios, suma audiencia y empieza a mover cifras que antes pocos volteaban a ver y pone nervioso a unos cuantos que nunca creyeron en él.

En la ponencia “El Deporte Femenil: La Economía que Nadie Vio Venir”, dentro de Decididas 2026, Fernanda Sainz, CMO de Caliente MX, habló claro. Recordó que la Liga MX Femenil nació por un mandato, no por convicción de los dueños. En el acto, la acompañaron Honey Thaljieh, Cofundadora y primera capitana de la Selección Femenina de Futbol de Palestina; la Dra. Yetsa Tuakli-Wosornu, Fundadora y Directora del Sports Equity Lab en Stanford y Marion Cortina, Host.

“Los dueños. La razón por la que sí empezaron los primeros equipos es por un mandatorio de FIFA, no porque los dueños lo quisieran, obligaron a los equipos a tener un equipo femenil… hoy ya se dieron cuenta que hay afición. La data está ahí, los números están ahí, hoy está la audiencia, está la data, pero todavía no es un negocio rentable”.

¿Quién subestimó el futbol femenil? Fernanda Sainz, CMO de Caliente MX: “Los dueños. Fue por FIFA, no por los dueños. Nació mal. El deporte tiene que ver con pasión con ganas. Pero sorprendentemente, se fueron dando cuenta de los resultados. Se dieron cuenta que hay afición”. pic.twitter.com/1ZIMpSEJv9 — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 26, 2026

Con el paso de los años, la percepción cambió. El crecimiento sorprendió incluso a patrocinadores. “Yo creo que al principio sí fue una sorpresa para ellos (dueños)… no esperaban tanto crecimiento. Lo más importante hoy para que se desarrolle cualquier liga… es gente que crea, que los dueños que crean y que le puedan meter ahí el capital para que siga creciendo”, explicó en la ponencia la CMO de Caliente MX.

Sainz también puso sobre la mesa otro punto clave: la narrativa. Para ella, el futbol femenil no puede ser una copia del varonil. “Nosotras, las mujeres, tenemos que controlar la narrativa. No puede ser una copia del varonil… Tenemos una oportunidad también de hacerlo diferente y de no tener los vicios de violencia que ellos han construido, de esta masculinidad tóxica de que vemos estas porras peleando en el estadio, donde están cobrando vidas, es muy triste. El éxito del deporte femenil es que lo posicionemos primero en generaciones de comunidad”.

También puso como ejemplo el caso de Estados Unidos, donde el futbol tuvo un impulso fuerte desde el sector femenil y hoy goza de la misma relevancia. “El soccer era el que estaba muy secuestrado por el varonil, pero en el tenis era muy normal que las mujeres jugaran; en el golf, era muy normal. En la gimnasia, es muy normal ver mujeres. Es una cuestión cultural, porque si tú te vas a Estados Unidos, el soccer nació siendo practicado más por mujeres. Es cambiar la cultura, que, pues ningún deporte tendría que ser nada más de género”.

¿Sería bueno ver a mujeres como dueñas de clubes en México?

Sobre el futuro, no descartó ver mujeres como dueñas de clubes en México. “Yo lo vería muy sano para la Liga MX que hubiera dueñas… sería muy interesante ver esa oportunidad y poder tener más dueñas mujeres de equipos de futbol”.

Finalmente, Fernanda Sainz destacó que el interés del público existe y que abrir transmisiones en plataformas digitales fue un acierto y que cada historia contada, inspira a más personas. “Sí, el soccer tiene buen rating. Cuando hay estas historias también de mujeres como Lorena Ochoa, en su momento Ana Ana Guevara que también rompió muchos récords de audiencia… (te emocionas y) tú le vas a México y estás celebrando el triunfo no debería de ser una cuestión como de género. Lo que hizo la Liga MX bien fue democratizarlo y ponerlo en YouTube, eso va a crecer los fans y, por lo tanto, va a crecer el negocio y es una cadenita”, sentenció.