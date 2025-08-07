La selección nacional mexicana de básquetbol sobre silla de ruedas competirá en la Americas Cup 2025, el torneo continental más importante del deporte adaptado, que se llevará a cabo en Bogotá, Colombia, del 9 al 20 de agosto. A pesar de no contar con respaldo oficial ni federación reconocida en el país, el equipo logró mantenerse activo gracias al esfuerzo colectivo de jugadores, cuerpo técnico y comunidad. Ahora, con el apoyo de Banco Azteca y Fundación Azteca, podrán representar a México en un escenario internacional clave.

Historia de resiliencia sobre ruedas

Desde 2022, el básquetbol en silla de ruedas en México ha estado sin federación reconocida ni apoyo oficial. Aun así, la comunidad de atletas mantuvo vivo el proyecto y reconstruyó vínculos con la Federación Internacional. Es así que, para competir internacionalmente, la delegación alzó la voz en redes sociales.

A través de un post en sus cuentas oficiales, la Wheelchair Basquetbol México A.C. (WBM), organización liderada por los atletas en silla de ruedas, subió un video pidiendo apoyo para viajar a Bogotá, Colombia, sede de la 2025 IWBF Americas Cup. Con el objetivo de recaudar fondos, iniciaron un GoFundMe, que ayudará con los gastos de traslado y demás necesidades en el viaje.

Foto: Cortesía Banco Azteca - WBM

Poco después de la publicación, Banco Azteca y Fundación Azteca respondieron al llamado de la organización deportiva. “En #BancoAzteca creemos en el talento, la fuerza y la resiliencia de deportistas como ustedes. Por eso nos encantaría ser parte de este camino, queremos apoyarlos a que lleguen a Colombia”, contestó la cuenta verificada de Banco Azteca.

Partidos decisivos: México en la 2025 IWBF Americas Cup

México demostró ser un fuerte contrincante para el torneo americano de basquetbol sobre ruedas. En el campeonato de Centroamérica y el Caribe, la delegación mexicana, compuesta por un equipo femenil y otro varonil, arrasó contra El Salvador y Puerto Rico, obteniendo medalla de oro.

Como resultado de su victoria, los equipos mexicanos visitarán Bogotá, del 9 al 20 de agosto, para representarnos en la edición 2025 de la IWBF Americas Cup. La capital de Colombia recibirá a ocho países del continente americano para ganarse un lugar en el campeonato mundial en Ottawa, Canadá, próximo a realizarse en 2026.

Los países estarán repartidos en dos equipos por género. En la sección masculina, México podrá competir con Estados Unidos, Brasil o Colombia, mientras que el grupo femenino está agrupado con Perú, Argentina y, de igual forma, Estados Unidos. Dependiendo de sus resultados, pueden obtener un pase directo al mundial o, en caso de no estar dentro de los mejores equipos, una oportunidad para llegar a Ottawa en una ronda de eliminación.

Aliados del deporte

Llegar a la Americas Cup de la IWBF no ha sido un camino fácil. La delegación mexicana de basquetbol sobre ruedas ha trabajado con esmero todos los días para traer orgullo a su país, familia y, sobre todo, a sí mismos. Su participación en el torneo continental es necesaria para llegar al premio mayor; sin embargo, al no contar con federación reconocida localmente, el apoyo gubernamental es nulo, dependiendo en su totalidad del sector privado o las donaciones.

Banco Azteca y Fundación Azteca, a través de su iniciativa Apoyar nos Toca, serán patrocinadores de la delegación nacional mexicana que representará al país en el torneo continental. De esta manera, las instituciones proveerán respaldo económico puntual y directo.

Foto: Cortesía Banco Azteca - WBM

La inclusión de las organizaciones de Grupo Salinas fue determinante para la participación de la delegación mexicana. En un video compartido en sus redes sociales, la presidenta de la WBM, la Lic. Anaisa Pérez, remarcó la importancia de esta colaboración: “el apoyo de Banco Azteca y Fundación Azteca ha sido clave para que tanto el equipo femenil como el varonil puedan estar en Colombia, representando a México con dignidad y coraje".

Con estos proyectos, Banco Azteca y Fundación Azteca generan un cambio positivo en la sociedad, demostrando que, cuando hay compromiso, esfuerzo y mérito, la representación puede encontrar un camino.