Moisés Muñoz apunta a dirigir la Conade: 'Si Sheinbaum me la encomienda, yo encantado'

Este martes 19 de marzo, Moisés Muñoz, exportero de futbol profesional con América, Monarcas y otros conjuntos, anunció que oficialmente se integraba al equipo de Claudia Sheinbaum en su búsqueda por ser electa presidenta de México, y ahora ha sorprendido con una nueva declaración.

"Estoy muy contento de anunciar que estaré participando en la promoción de la Dra. Claudia Sheunbaum así como en construcción de la agenda del deporte para el próximo sexenio, a través de la iniciativa Deporte Ciudad de México. A partir de hoy recorreremos el país para sumar deportistas a este proyecto transformador y entablar #DiálogosPorElDeporte y así, con la ayuda de todas y todos, seguir construyendo un México más saludable, en paz, sin adicciones y sin violencia. #DeportEsClaudia", redactó Muñoz en redes sociales.

Ahora, solo un día después del anuncio oficial, el propio guardameta ha declarado que acompañará Sheinbaum para la difusión del deporte; sin embargo, aceptó que si le ofrecieran un cargo público, como la presidencia de la Conade, la aceptaría con los brazos abiertos.

"Yo estoy enfocado en promover el deporte en todo el país, y si en su debido momento, que la doctora va a ser nuestra primera presidenta, y si ella me encomienda la labor de la Conade, yo encantado de la vida, sería un honor. Estoy acostumbrado, soy americanista y las mentadas de madre las he recibido durante años, no me preocupa eso, el tema de la política y sumar como ciudadano viene porque quiero hacerlo", expresó Muñoz.

Por último, en entrevista con Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristobal 'Estaca'. expresó que "Ve el deporte de forma seria, es muy buena onda, buena persona, muy atenta y tiene un compromiso grande con nuestro país. La doctora Claudia está atendiendo causas como las adiciones, alejar de la violencia y criminalidad a los jóvenes", expresó.