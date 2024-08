El pugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez sigue siendo cuestionado por los medios y la afición de por qué no se ha dado la pelea ante David Benavidez, pero fue precisamente él quien dio las razones y prefiere enfrentar a Terence Crawford como siguiente en la lista, aunque no descarta que la pelea de Benavidez en un futuro se pueda dar.

Lee también Fernando Ortiz quedó fuera del Monterrey, tras la eliminación en Leagues Cup

¿Qué dijo Saúl Canelo sobre David Benavidez?

Dentro de las razones por las cuales Benavidez no era un contendiente formal es porque pedía 200 millones de dólares, mientras que el estadounidense solo pide 150 millones.

La pelea contra David Benavides se puede dar siempre y cuando la oferta no baje de los 200 millones de dólares, ya que ahora puede ser él que ponga la cifras a pagarle.

“Sí alguien pone el dinero, yo lo pelo, pero no peleo por menos de 200 millones de dólares. Lo merezco siempre me han pedido que pelee con alguien: Golovkin, Trout, Mayweather, Cotto, Callum Smith, Billy Joe Saunders, Caleb Plant y pelee a todos. Ahora puedo hacer lo que yo quiera me lo merezco, pero ahora en la posición que estoy yo exijo”.

El canelo le puso precio a la pelea contra Benavides, la cual es de 200 millones de dólares; “Obviamente pelear es un riesgo. Es un gran peleador, pero, además, la noche de la pelea va a subir el ring con 25 libras más que yo. Si es un riesgo, pero no me importa eso, yo le puedo ganar mañana”, agregó.

Respecto a su rival en turno, el estadounidense Terence Crawford, está dispuesto a pelear por los 150 millones de dólares, para el tapatío se le hace dinero fácil; “Contra Crawford, podría aceptar un poco menos, 150 millones, me gusta como pelea, si está dispuesto a pagar lo que yo pido estoy dispuesto, no me los tomen a mal él es un gran peleador, pero para mí, en mi división y mi peso. Es una pelea fácil. Es dinero fácil”.

El próximo 14 de septiembre el mexicano se enfrentará a Edgar Berlanga en Las Vegas, Nevada.