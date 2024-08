El boxeador mexicano Marco Verde se instaló en la final del boxeo olímpico al vencer 3-2 al británico Lewis Richardson, para la pelea por la medalla de oro se enfrentará a Asadkhuja Muydinkhujaev de Uzbekistán.

¿Qué dijo Marco Verde tras avanzar a la final?

"No he peleado contra él, mi entrenador y yo lo hemos visto, sabemos que es un rival difícil, pero qué rival no es difícil", expresó el mazatleco de cara al duelo histórico.

El Green señaló que en este último combate "voy a dar todo, como siempre lo doy en cada pelea".

Marco Verde sabe que ha hecho vibrar a un país con su participación en París 2024 y este 9 de agosto en la final "espero levantarlos, que sientan esa emoción y adrenalina igual que yo".

YA SE ENCONTRÓ CON SU FAMILIA 🥹💕



Marco Verde ya pudo celebrar su pase a la final de París 2024 con su familia 🥊🇲🇽🔥 pic.twitter.com/uxjm2fzADl — De10Sports (@De10Sports) August 6, 2024

El pugilista mexicano logró la medalla de oro en Juegos Centroamericanos y Panamericanos de 2023, por lo que le ilusiona hacer el ciclo perfecto con una presea áurea en Olímpicos.

"Vamos a dar todo, que pase lo que tenga que pasar, es un gran sueño y los sueños se cumplen", advirtió 'El Green'.

Verde Álvarez señaló que todas sus peleas en París 2024 y en especial la de este 9 de agosto en Roland Garros tendrán una misma dedicatoria.

"Va por mi familia y mi abuela", sentenció el mazatleco.