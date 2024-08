México se quedó cerca de subir al podio este martes en el Centro Acuático de París 2024, al ver a Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco quedar en el quinto y octavo lugar respectivamente en la plataforma 10m femenil.

Luego de terminar su participación en la máxima justa deportiva, la clavadista mexicana Gabriela Agúndez no dudó y compartió un resumen de lo vivido durante el ciclo.

Dejando un mensaje para la presidenta electa Claudia Sheinbaum, a la que le pidió mirar los clavados y encontrar solución a los problemas que han vivido los deportistas.

"Decirle a la próxima presidenta y al próximo titular de la Conade que volteen a vernos y en general al deporte mexicano. Mi deporte los clavados han dado alegrías a México, se vivió un ciclo complicado, sin apoyo a uno como atleta, se pide voluntad de querer solucionar los temas que nos han complicado", comentó.

En ese sentido, la deportistas acuática contó algunas de las adversidades para llegar a Francia, en la que comieron en búsqueda de poner en alto el nombre del país.

"Fueron muchas adversidades y falta de apoyo a nosotros como atletas, era tener un ojo en el entrenamiento y otro en ver con que manera juntábamos para las competencias, no quitamos el dedo del renglón, logramos llegar y competir.

Agúndez, quien se dijo feliz por su participación en la presente edición de los Juegos Olímpicos, compartió un balance sobre lo ocurrido en las competencias.

"Me siento contenta, fue mi segunda final olímpica en la plataforma de 10 metros. Recordé la razón por la que me gusta esto, me encantó el apoyo de la gente, lo disfrute mucho. Son dos quintos lugares muy buenos".