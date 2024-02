'No sé a quién le quiere ver la cara el 'Canelo', comenzó David Faitelson un video dedicado a Saúl Álvarez y su decisión de no aceptar la pelea con David Benavidez, donde pidió explicaciones al campeón mexicano por su decisión.

'Canelo', campeón indiscutido en las 168 libras, tiene como Retador Oficial desde el Consejo Mundial de Boxeo a David Benavidez; sin embargo, el pugilista tapatío desestimó la pelea ante el 'Mexican Monster' sin dar explicación alguna, pese a que información asegura que contaba con una propuesta para ganar una bolsa nunca antes vista, cercana a los 55 millones de dólares.

¿Qué mensaje mandó Faitelson a 'Canelo' por evitar a Benavidez?

"No sé a quién le quiere ver la cara el 'Canelo', pero a mí no me la va a ver, otra vez. Ahora resulta que la pelea con David Benavidez no se va a hacer este año. Está pensando en Jaime Munguía. ¿Qué le va a hacer Jaime Munguía al 'Canelo'? Ni cosquillas. Está pensando en Terrence Crawford, que sí tiene un lugar entre los mejores boxeadores libra por libra, pero es un peso welter. Lo va a hacer subir de las 153 a las 169 libras", expresó Faitelson.

Además, el periodista se lanzó fuerte contra el CMB: 'El Consejo Mundial de Boxeo que primer se vio muy agresivo y Mauricio Sulaimán dijo 'Vamos a obligar a que pelee contra Benavidez porque es el Retador Oficial de los supermedianos'. Pamplinas y más pamplinas. El 'Canelo' hace lo que se le da la gana".

Faitelson lanzó un reto al CMB y al 'Canelo'

Por esto, lanzó un reto al CMB y al 'Canelo' pidiendo argumentos para conocer las razones al evitar el combate, asegurando que "alguien nos tiene que explicar por qué no quiere pelear con Benavidez. Yo no creo que un boxeador tenga miedo, pero por qué 'Canelo' no quiere pelear con David Benavidez ".