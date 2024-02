Pasan los días y la pregunta continúa en el aire: ¿Quién será el rival de Saúl ‘Canelo’ Álvarez? El boxeador tapatío tiene contemplado subir al ring el próximo 4 de mayo y, aunque han sonado muchos nombres, de momento no hay retador oficial.

Eso le ha acarreado muchas críticas al boxeador mexicano, debido a que la afición cree que es el momento idóneo para que se mida a David Benavidez, quien además de ser mandatorio por el CMB, lo ha retado en más de una ocasión públicamente.

¿Qué dijo Juan Manuel Márquez del Canelo Álvarez?

En más de una ocasión, el Dinamita Márquez ha tundido al boxeo actual, ya que considera que ha perdido credibilidad. Sobre todo por las peleas de exhibición, donde influencer se han enfrentado a pugilistas profesionales.

Y durante una charla que tuvo en un podcast, Juan Manuel aprovechó para mandar lo que a todas luces es una indirecta al Canelo Álvarez, asegurando que siempre busca sacar ventaja de sus rivales con ciertas cláusulas, lo que desde su punto de vista pervierte al deporte.

“Si le ganas a un peleador en igualdad de circunstancias y peleas contra quien debes pelear, el retador oficial o los que están ahí, los organismos llevan su reglamento, no diría cualquier cosa. Hay que tener respeto al boxeo, no prostituirlo. De alguna forma ahorita lo están prostituyendo.

“¿Cuándo has visto pelear a youtubers en el box? Se busca el negocio… si no peleas en igualdad de circunstancias, es lo que no me gusta, que el mexicano haga este tipo de cosas, como la cláusula de rehidratación. Si eres un muy buen peleador, ¿para qué hacer ese tipo de cosas? Peleo contra quien tenga qué pelear, y que la gente muestre el respeto”, comentó al podcast ‘La esquina del KO’.