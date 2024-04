Saúl ‘Canelo’ Álvarez se encuentra preparándose para lo que será su pelea del próximo 4 de mayo en Las Vegas ante Jaime Munguía, combate que promete mucho, ya que dos de los mejores pugilistas mexicanos se verán las caras arriba del ring.

No obstante, la realidad es que el combate no ha generado muchas expectativas, debido a que todos los aficionados al boxeo exigían que el tapatío por fin aceptara el reto de David Benavidez.

¿Qué dijo Juan Manuel Márquez del Canelo?

Juan Manuel Márquez constantemente ha criticado las decisiones que toma el Canelo Álvarez y, de cara al choque ante Jaime Munguía, el ahora analista volvió a tundir a su compatriota.

Para el Dinamita, el Canelo está haciendo todo a su conveniencia para no exponer sus títulos, recordando que es el campeón unificado en la categoría supermediana. El CMB había puesto como retador a David Benavidez, pero el mexicano optó por Munguía, por lo que es motivo suficiente para que lo despojen de ese fajo.

"Yo siempre he dicho que hay reglamentos en los organismos que se tienen que llevar a cabo, entonces (Canelo Álvarez) no puede hacer lo que quiera. Yo siempre he dicho que hay reglamentos en los organismos que se tienen que llevar a cabo, entonces (Canelo Álvarez) no puede hacer lo que quiera", comentó Márquez a ProBox TV.

¿Cuándo pelea Canelo Álvarez vs Jaime Munguía?

El regreso del Canelo Álvarez a los encordaron se dará el próximo sábado 4 de mayo en la Arena T-Mobile de Las Vegas, donde pondrá en juegos sus cinturones de campeón unificados de campeón supermediano ante Jaime Munguía.