David Faitelson se ha robado los reflectores durante las últimas semanas tras especularse su llegada a Televisa (TUDN).

El periodista deportivo se despidió de ESPN después de más de 16 años de colaborar con “El Líder Mundial en Deportes”.

No obstante, el lugar donde trabajará continúa siendo una incógnita, ya que ni él ni la empresa han querido anunciar de manera oficial su incorporación.

Recientemente, el polémico conductor ofreció una entrevista para Desencajados, programa del canal de Youtube de Caliente TV que conduce El Burro Van Rankin.

David platicó sobre diversos temas, pero llamó la atención que decidió sincerarse sobre su etapa en Televisa, donde colabora como invitado desde hace seis meses.

“En ninguna parte, en casi 40 años de trabajo, nunca he gozado de tanta libertad como la tengo en el programa de Tercer Grado Deportivo”, sentenció el exmiembro de TV Azteca.

Faitelson agradeció el apoyo que se le brindó desde que fue invitado a participar en la mesa de análisis, sobre todo por la posibilidad de poder expresarse sin tapujos.

“Todo lo que yo he dicho me lo han respetado. [Tengo] la libertad de poder decir lo que yo quiera decir, me lo garantizaron”, declaró David Faitelson sobre la que se rumora podría ser su próxima casa.