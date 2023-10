La salida de ESPN de David Faitelson continúa dejando mucho de qué hablar. En esta ocasión, Juan Carlos Gabriel de Anda, hermano de Francisco, realizó un video donde tunde con todo al expresentador de TV Azteca, tocando temas personales.

Faitelson y de Anda tuvieron sus diferencias en ESPN cuando Juan Carlos formaba parte de la televisora multinacional y en el programa "Calla y Escucha", tuvo un percance con Ángel García Toraño, donde se especuló que de Anda iba en estado de ebriedad, razón que utilizó David en un debate con Francisco Gabriel de Anda, mismo que desató la polémica frase del exjugador, "aquí el que toma 'chochos' eres tú".

¿Qué dijo Juan Carlos Gabriel de Anda sobre Faitelson?

Utilizando la ironía, Juan Carlos abrió el video expresando que iba a defender a Faitelson; sin embargo, aprovechó el video para expresar que "David no tiene raíces"

"Él, su premisa es 'yo nunca iría a Televisa porque yo sé cuáles son mis raíces', ese es el problema de David, que siempre habla desde el resentimiento, desde la carencia, que no las tiene. Siempre ha querido hablar del judaísmo como su religión, cuando los judíos no los topan. Nunca pregona él sus raíces cubanas. Habla de su pasaporte israelí y nunca hizo el servicio allá", expresó de Anda.

La Jugada Maestra de David Faitelson… ve el video completo en Youtube #DavidFaitelson

https://t.co/oKDPQalFYN pic.twitter.com/DfeSs4F5Zc — Juan Carlos Gabriel de Anda (@jcgabrieldeanda) October 4, 2023

Además, puntualizó que David "come de México, y mira que come muy bien, ahora va a comer mejor en Televisa, y reniega de México. Es un judío no aceptado, es un cubano que tiene sangre cubana y no la pregona. Vive en Estados Unidos porque allá se siente bien protegido para hablar tontería y media, ahora se sentirá más protegido".