Alexis Vega era considerado uno de los jugadores promesa del futbol mexicano, ya que desde su debut en Toluca en 2016, mostró muchas condiciones con el balón en sus pies.

Eso despertó el interés de Chivas, escuadra que lo contrató para el Clausura 2019, con el anhelo de que ahí explotara todo su potencial, aunque nunca pudo lograrlo, incluso está muy cerca de salir por la puerta de atrás del club.

Lee también “No creo que tenga sentido” Tuchel explota por amistoso de Alemania frente a México

¿Cruz Azul, próximo destino de Vega?

Es un hecho que Alexis Vega no va a seguir en Chivas, ya que buscarían en diciembre acomodarlo en otro equipo luego de sus constantes indisciplinas. Y una idea que no suena descabellada es ver al Gru con la playera celeste.

En redes sociales varios aficionados de Cruz Azul han manifestado su deseo de tener al Vega en su plantilla, recordando que en alguna ocasión reconoció que es fanático de La Máquina desde niño, e incluso fue parte de la porra.

“Toda mi familia le iba a Cruz Azul, un tío me llevaba al estadio a los 15 años. Comprábamos nuestro boleto y nos metíamos en la barra de Cruz Azul, duré como un año y medio en la barra de Cruz Azul. Era un pinche aficionado que me quitaba la playera, cantaba, los mosaicos en los estadios, sin playera y lloviendo”, comentó.

¿Alexis será jugador celeste en diciembre?

Alexis Vega confirma que es más cruzazulino que Miguel Marín.pic.twitter.com/yeX54Pkckj — Fabián (@Fabiannarvaztr2) April 1, 2023

¿También Pumas es opción?

Muy pocos saben que Alexis Vega es canterano de los Pumas, equipo donde militó en las categorías inferiores y que casi trunca su carrera cuando le dieron las gracias.

"Cuando me dan las gracias de Pumas estaba enfocado en estudiar, tenía que seguir adelante, pero el año que dejo de jugar provisionalmente, ya no entrenaba, no era de hacer ejercicio, no jugaba un partido, el futbol había muerto para mí", señaló.