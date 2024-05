Desde hace algunas semanas, Sergio Pérez se divide en dos frentes: luchar para mantenerse en el subliderato del Mundial de Pilotos y cerrar la renovación de contrato con Red Bull.

Poco a poco, la sonrisa del piloto tapatío aumenta cuando habla del futuro, aunque no se confía. Checo está consciente de que la renovación con la escudería austriaca llegará tarde o temprano, pero no lo dará por hecho hasta que estampe su firma en el documento.

“Hasta que el contrato no esté firmado, no está cerrado del todo”, aseguró el mexicano. “El mercado de pilotos se está moviendo mucho, pero no es una prioridad firmar ahora mismo. Será una cuestión de tiempo, pero no es la prioridad”.

Lo que ocupa su cabeza es tener un buen desempeño en el Gran Premio de Miami, porque es una de esas fechas que otorga buena cantidad de puntos, ya que también cuenta con carrera sprint, como ocurrió hace dos semanas en Shanghái, China.

Red Bull llega en la cima, pero sacudido por el anuncio de la salida del ingeniero en jefe Adrian Newey, golpe del que Pérez considera se repondrá pronto.

“No se trata de un sólo individuo”, atajó el piloto tapatío. “Es toda una organización, y creo que Christian [Horner, director de la escudería] ha hecho un gran trabajo, preparándose para la próxima generación, con todo lo que le sucederá a Red Bull”.

El de este fin de semana es el primer Gran Premio en el continente americano este año.