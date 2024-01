Sergio 'Checo' Pérez es subcampeón del mundo en la Fórmula 1; sin embargo, parece que eso no basta en el máximo circuito del automovilismo para tener un lugar seguro en la parrilla, ya que su asiento en Red Bull siempre está en constante dilema entre la prensa y los aficionados.

Red Bull tuvo un 2023 soñado, con Max Verstappen consagrándose en el mundial de pilotos, seguido por 'Checo', quienes además dieron el título de escuderías; sin embargo, tener el auto más dominante de la parrilla solamente genera atracción de los corredores por largar desde el paddock del toro rojo.

Ahora, el bicampeón mundial de Fórmula 1 con McLaren en 1998 y 1999, Mika Haikkinen, lanzó una advertencia a 'Checo' sobre su estabilidad en Red Bull, asegurando que la nacionalidad mexicana y el mercado azteca de Fórmula 1 son importantes, pero lo más relevante es dar resultados.

"Sé que es importante para Red Bull tener un piloto mexicano. México es un mercado de ventas grande y eso tiene su efecto en ciertas cosas, pero al final estás para correr, alcanzar buenos resultados y desarrollar el auto más rápido. No puedes construir solo con un piloto, tienes que tener dos en cierto nivel para desarrollar el auto", expresó Haikkinen para un medio finlandés, Unibert.

Además, fue claro que 'Checo' tiene mayores problemas que Max, debido a que el neerlandés cuenta con mayor velocidad.

"Pérez es más lento que Max, eso es muy claro. Si el compañero más lento acepta la situación, es capaz de comunicar con claridad con el equipo y con los medios. Pero si el compañero empieza a quejarse, el equipo lo acusa de no dale un buen auto, no está motivado y los resultados varían mucho, no es bueno para el equipo y tiene que empezar a hacer cambios", puntualizó el bicampeón mundial.