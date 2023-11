Este domingo, Sergio 'Checo' Pérez finalizó la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi en segundo sitio; sin embargo, una sanción le impidió subir al podio tras ser penalizado con cinco segundos por un contacto con Lando Norris en la vuelta 47.

Después de conocer su sanción, 'Checo' explotó dentro del auto contra los comisarios de la Fórmula 1, mostrando un gran enojo por la sanción recibida que le hubiera permitido cerrar la temporada de forma espectacular.

¿Qué dijo 'Checo' sobre la sanción de los comisarios de Fórmula 1?

Inmediatamente después de finalizada la carrera, 'Checo' mostró su enojo en los micrófonos del auto, asegurando que: '"Los comisarios son un chiste. ¡No puedo creerlo! Han sido muy malos este año. ¡Esto es una broma, realmente una broma! No puedo creer que me pongan una multa por eso".

Al finalizar la carrera, en zona mixta, Pérez habló sobre la sanción. "Me parece (la sanción) dura porque es muy difícil para los comisarios saber lo que pasa dentro del auto. Cuando te tira en una frenada así de fuerte de lejos, no tienes el control absoluto del auto. Era un incidente de carrera, hemos bastante peores incidentes esta temporada y no ha pasado nada".

De igual manera, Christian Horner también mostró su molestia con la decisión en los micrófonos con 'Checo', expresándole al mexicano que no se merecía esa sanción.