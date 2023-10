El jefe de Red Bull, Christian Horner, fue claro: el asiento de Sergio "Checo" Pérez no depende del subcampeonato.

Durante el primer día de actividades del Gran Premio de México, el directivo desmintió los rumores que, desde hace semanas, sugerían que "Checo" perdería su asiento en la escudería austriaca si dejaba escapar el subcampeonato. De acuerdo a Horner, "nunca" le han puesto esta condicionante al piloto mexicano.

"No sé dónde ni cómo empezó eso, pero no es cierto. No es una exigencia para que mantenga su asiento", explicó para los micrófonos de FOX Sports.

Este viernes, el Autódromo Hermanos Rodríguez atestiguó las primeras prácticas libres del Grand Prix. En ellas, "Checo" Pérez se hizo de la tercera y quinta posición, respectivamente. Sin embargo, el reto todavía no termina, pues quedan pendientes la clasificación y la carrera del Gran Premio de México.

¿A qué hora y dónde ver a "Checo" Pérez en el Gran Premio de México?

Sábado, 29 de octubre

Práctica 3: 12:30 (hora del centro de México).

Clasificación: 16:00 (hora del centro de México).

Domingo, 30 de octubre

Carrera: 14:00 (hora del centro de México).