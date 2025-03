El volante mexicano, Sergio Pérez, saber mejor que nadie lo que hay detrás del segundo asiento de Red Bull. Consciente de esto, no le hubiera gustado que Yuki Tsunoda ocupara su antiguo lugar como compañero del tetracampeón del mundo, Max Verstappen.

Sin embargo, se convirtió en una realidad, después de que la escudería austriaca anunciara que el piloto japonés sustituirá a Liam Lawson a partir del Gran Premio de Japón.

Después de que "Checo" saliera de Red Bull, el periodista Diego Mejía reveló que el mexicano no estaba de acuerdo con el ascenso de Tsunoda. Sin embargo, no fue por envidia, sino por proteger a su amigo.

"Al final, los pilotos de Red Bull son los que pagan el precio de malas decisiones dentro del tema del coche, que para que funcione y sea competitivo con Verstappen pilotando, tienen que hacerlo hacia lo que él le funciona", explicó Mejía.

Y acto posterior, narró que, en su momento, precisamente habló con "Checo" sobre la posibilidad de que Tsunoda ascendiera. Situación que no le agradaba del todo al mexicano.

"El siguiente en la lista es Tsunoda. En algún momento hablé con Checo y me dijo: 'Ojalá que no pongan a Yuki'. Porque sabe mejor que nadie. Él sabe. Cuando llegó a Red Bull llevaba 10 años en Fórmula 1. Él sabía muy bien lo que pasa internamente, y también con el coche, y cuando los resultados no dan la gente dice: "el problema eres tú, no es el coche", finalizó Mejía.

¿Cuándo será la carrera del Gran Premio de Japón?

Sábado, 5 de marzo

Circuito de Suzuka | 23:00 (tiempo del centro de México).

