Sergio Pérez se quedó fuera de los circuitos de la Fórmula 1 esta temporada, luego de que Red Bull lo dejara sin contrato. Ante esto, los rumores de su posible regreso han circulado desde el inicio de la campaña.

Esta vez, el piloto mexicano apareció en las pantallas de la Gran Carpa en el Gran Premio de Emilia Romaña. Pese a que no posee alguna escudería, parece ser que extrañan al tapatío.

¿Qué pasó con Checo Pérez en la Fórmula 1?

Durante la a calificación en el Gran Premio de Emilia Romaña, sorpresivamente el nombre y apellido del corredor mexicano aparecieron en las pantallas de transmisión. Esto dejó asombrados a todos, porque él no ha corrido durante la temporada 2025. Porque no tiene ni si quiera equipo.

Sin embargo, lo que pasó después tomó aún más por sorpresa a los aficionados del automovilismo, pues en las pantallas de la FIA se anunció una investigación en contra de Checo Pérez y Lando Norris.

Según la información, se revisaría al tapatío por un supuesto bloqueo a su colega. Con la evidente excepción de de que el mexicano no estaba presente en la pista, ni se subió a un auto.

El error de la FIA rápidamente se viralizó y levantó revuelo en redes sociales. Y al término de la Qualy 1, no le quedó de otra que aclarar nuevamente mediante las pantallas, que no había ninguna investigación sobre el ex de Red Bull.

En realidad todo se trató de una confusión de los oficiales de la FIA. Pues de quien analizarían una maniobra era del piloto Oliver Bearman de McLaren. Algo que resultó curioso debido a que sus nombres y apellidos ni se parecen, y el auto que usaba Checo Pérez tampoco.

